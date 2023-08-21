الأمين المساعد للتجمع: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد مدى مصداقيته

قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وممثل الحوار الوطني بحزب التجمع إن استجابة الرئيس الأخيرة لمخرجات الحوار الوطني ليست أول استجابة وتؤكد مدى مصداقيته ، حيث إنه كانت هناك تصريحات مستمرة منذ بداية الحوار للرئيس السيسي، بأن القضايا التي سيتم التوافق عليها والتى ستصل سوف ينفذها الرئيس إذا كانت فى اختصاصاته.

وأشار فرج خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أننا في بعض الأحيان فى الحوار الوطنى قد نصل إلى شىء يحتاج إلى قرار حكومى أو قرار رئاسى ، وبالتالى يتم اتخاذ القرار.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع وممثل الحوار الوطنى بحزب التجمع : ولكن هناك أشياء اخرى لايمكن لرئيس الجمهورية ان يتعدى فيها على السلطات الأخرى مثل قضية تحتاج إلى تشريع أو قانون جديد أو تعديل فى قانون ، ويكون من سلطته أن يرسل ذلك إلى الحكومة لكى تعد الحكومة ، ولكن يجب أن يرسل القانون إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكى يتم مناقشة القانون تمهيدا لإصداره.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : “تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية”.

وتابع:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".