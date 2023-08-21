عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأمين المساعد للتجمع: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تؤكد مدى مصداقيته

حوار معتز الخصوصى
حوار معتز الخصوصى مع محمد فرج الأمين المساعد لحزب التجمع

قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وممثل الحوار الوطني بحزب التجمع إن استجابة الرئيس الأخيرة لمخرجات الحوار الوطني ليست أول استجابة وتؤكد مدى مصداقيته ، حيث إنه كانت هناك تصريحات مستمرة منذ بداية الحوار للرئيس السيسي، بأن القضايا التي سيتم التوافق عليها والتى ستصل سوف ينفذها الرئيس إذا كانت فى اختصاصاته.

وأشار فرج خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أننا في بعض الأحيان فى الحوار الوطنى قد نصل إلى شىء يحتاج إلى قرار حكومى أو قرار رئاسى ، وبالتالى يتم اتخاذ القرار.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع وممثل الحوار الوطنى بحزب التجمع : ولكن هناك أشياء اخرى لايمكن لرئيس الجمهورية ان يتعدى فيها على السلطات الأخرى مثل قضية تحتاج إلى تشريع أو قانون جديد أو تعديل فى قانون ، ويكون من سلطته أن يرسل ذلك إلى الحكومة لكى تعد الحكومة ، ولكن يجب أن يرسل القانون إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكى يتم مناقشة القانون تمهيدا لإصداره.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : “تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية”.

وتابع:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

الرئيس الحوار الوطني مخرجـات الحـوار الـوطني محمد فرج الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

هل الاستحمام يغني عن الوضوء .. رد مباشر من دار الإفتاء

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 31 شخصا في حادث بتركيا

أصلي وأقرأ القرآن ولكني أكذب فماذا أفعل.. أمين الإفتاء يرد

"الأونكتاد" : انخفاض التمويل العالمي المتاح للفرد لمواجهة أزمات الغذاء

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض

كاتب صحفي: المعلمون هم قاطرة التنمية في أي دولة| فيديو

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. رفع درجات بعض الطلاب| والتعليم تعلنها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

الرحيل عن الزمالك؟| حكاية زيزو انتهت بـ ستوري وهذه رسالته للجمهور

جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

افتكروه تراب.. تحذير من المسحوق الجيري بعد تسببه في وفاة طفل برازيلي

فيديو

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ