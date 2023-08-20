المصرى على عزت يفوز بالمركز الأول ببطولة فلندا للناشئين للإسكواش تحت 17 سنة

فاز لاعب الاسكواش المصرى على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطوله فلندا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة والتي أقيمت في العاصمة هيلسينكي، خلال الفتره من 15 أغسطس وحتى 20 من نفس الشهر، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم مثل (فلندا وانجلترا والنمسا والمجر وايطاليا وأكرنيا والسويد وأمريكا ومصر).



وتعد بطولة فلندا المفتوحة لناشئي الاسكواش من أقوي البطولات في أوربا حيث ينافس في البطولة أفضل لاعبي الاسكواش لمرحلة الناشئين للأعمار السنية المختلفة.

واستهل اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة بتحقيق الفوز علي اللاعب الامريكي Cossar Warg بدور الـ ٣٢ بنتيجة ( ٣-٠ ) وفي دور الـ ١٦ حقق الفوز الثاني له علي لاعب المنتخب الفلندي Oliver Arto بنتيجه ( ٣-٠) ثم التقي بدور الـ ٨ مع لاعب المنتخب السويدي والمصنف رقم (١) بالسويد Severi Stengard وفاز بنتيجه (٣-٠) وفي دور الـ ٤ تقابل مع لاعب المنتخب السويدي Lvar Sawer وحقق نتيجه ( ٣-٠ ).

واختتمت اليوم فاعليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الاول والثاني حيث التقي مع لاعب المنتخب الويلزي والمصنف الثاني علي أوروبا والاول علي البطولة وحقق فوز (٣-٠ ) واختتمت فاعليات البطوله بالمباراة النهائيه لتحديد المركز الاول والثاني وانتهت بفوز اللاعب المصري علي عزت بنتيجه (3_0) ليحقق المركز الاول والميدالية الذهبية لبطولة فلندا المفتوحة لناشئ الاسكواش ٢٠٢٣.

وكان قد توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت ١٧ سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في شهر يوينو الماضى، باشتراك أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار والعديد من دول.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الأسكواش والذي يتنبأ له الكثيرين بالتوهج مستقبلا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئين الاسكواش.