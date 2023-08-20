في يوم واحد.. روسيا تعلن القضاء على 900 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف الجبهات.

واضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها التي نقلته روسيا اليوم، أن قواتها استطاعت إسقاط 23 طائرة مسيرة وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

كانت قد قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الأحد، إن الدول الغربية تعمل على صياغة اتفاق للسلام مع روسيا والخروج من أزمة أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة: "يعمل المسئولون الغربيون على إعداد صفقة تنهي الحرب، لا تتماشى مع أهداف كييف وموسكو".

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لأوكرانيا استعادة أراضيها وهو أمر مستبعد بالنسبة لموسكو، نظرا لأن حلفاءها الغربيين يخشون استمرار "التكاليف والمخاطر" الذين هم في غنى عنها.