الصور تكشف كيف واجهت الشعوب حرارة الصيف| أطفال بمسبح الدويقة و"قلل" المغرب.. تجارب إنسانية رائعة

ربما تكون الصورة، أبلغ من كثرة الحديث، وهنا في تجربة صحفية أرجتها صحيفة npr الأمريكية، أرسلت مراسيلها بعدد من دول العالم، ليرصد لها أبرز الصور التي تعكس كيف يواجه سكان تلك البلاد درجات الحرارة المرتفعة هذا العام، وهنا تكشفت تجارب إنسانية رائعة عكست طبيعة التكيف عند الإنسان، والذي يستطيع أن يتغلب على صعوبات الحياة بأدوات بسيطة مستوحاة من محيطه وبيئته التي يعيش بها.

حفلة تجمع الأطفال بحي للطبقة العاملة بالقاهرة

اشترت أم آية وحسين من القاهرة هذا المسبح كعلاج لأطفالهما، وذلك عندما أراد أطفال الحي الانضمام إلى المرح، وقد رأى الزوجان فرصة عمل يأملان أن تعود بالفائدة على عائلاتهما ومجتمعهما، وبعد ثماني سنوات، حقق المسبح نجاحًا رائعًا، وبدأ المشروع كمشروع عائلي، حيث كانت أم آية وزوجها الراحل حسين يأملان في أن يجلب لأطفالهما البهجة والابتعاد عن حرارة القاهرة: حوض سباحة بلاستيكي.

وأقاموه في الشارع خارج منزلهم في منشية ناصر، الدويقة، أحد أحياء الطبقة العاملة في المدينة، حيث ترتفع نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر، ويُعد البلاستيك الأزرق المذهل للمسبح تناقضًا حادًا مع المنازل المبنية من الطوب التي تقع بينها، وحمام السباحة هو الوحيد الذي يستطيع معظم الأطفال في الحي تحمل تكاليف استخدامه، ولكن حتى الرسم البسيط ، 5 جنيهات (0.14 دولار) يعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للبعض ، لذا فإن هناك استثناءات.

والبهجة التي جلبتها - جنبًا إلى جنب مع مشروع تجاري مفاجئ. عندما تدفق أطفال الحي على أصوات رش المياه ، طالبين فرصة للسباحة ، رأى الزوجان فرصة للمساعدة في إعالة أسرهم. لقد اشتروا مسبحًا أكبر في عام 2015 وفرضوا رسومًا على الأطفال مقابل 2 جنيه مصري (6 سنتات) لاستخدامه - وهو خيار ميسور التكلفة في مدينة حيث يبلغ متوسط ​​سعر المسبح العام 30 إلى 60 جنيهًا مصريًا (1-2 دولار) ويمكن أن تكون بطاقات الدخول النهارية لحمام السباحة بالفندق ما يزيد عن 460 جنيهًا مصريًا (حوالي 15 دولارًا).

المظلات المتفائلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

عندما تتزوج فتاة صغيرة في ريف غوما ، تمنحها عائلتها مظلة لحماية بشرتها من أشعة الشمس، حيث تحصل على طفل آخر إذا كان لديها طفل - وهي ضرورة إذا كان معها طفلها عندما تذهب للعمل في الحقول أو تبيع الطعام أو السلع على جانب الطريق، وتجد النساء في المدينة المظلات مفيدة أيضًا، وفي الأيام الحارة ، غالبًا ما تكون الشوارع مليئة بدفعات من الألوان، ففي المناطق الريفية في غوما ، عندما تنجب المرأة طفلًا ، غالبًا ما يمنحها أهل زوجها مظلة لإبعاد الطفل عن أشعة الشمس أثناء زراعته.

ومن المحتمل أن تأتي المظلات من بلجيكا خلال فترة الاستعمار التي امتدت في النصف الأول من القرن العشرين، والآن يتم استيرادها غالبًا من الصين، بتكلفة 11000 فرنك كونغولي (5 دولارات)، وتكون المظلات في متناول العديد من السكان، وتقول نعمة بيانييرا ، من منطقة لاك فيرت ، إن لديها مظلة في متناول اليد دائمًا، وقد اشترت جهازها الحالي منذ عامين وحملته إلى السوق والكنيسة وعندما تزور أختها، وتضيف إنه يساعدها على الحفاظ على جمالها ويمنع مكياجها من الجري في الشمس.

الحلويات الجليدية لطيفة في سنغافورة

غالبًا ما يتكون الكاتشانج الجليدي من قطع الثلج والفاصوليا الحمراء والذرة وأجار أجار وبذور النخيل المغطاة بشراب منكه وحليب مبخر مما يزيد من حلاوته، وقد ولدت شعبية هذه الأطعمة المجمدة العديد من الأصناف ، مثل إضافات الفاكهة مثل المانجو، ففي سنغافورة تكون الأجواء حارة ورطبة بالقرب من خط الاستواء، لذا فإن السنغافوريين خبراء في كيفية التهدئة، وواحدة من الطرق المفضلة لديهم، هي حلوى مثلجة تسمى كاشانغ الجليد أو الفاصوليا المثلجة.

وتشبه الفكرة الأساسية الحلويات المثلجة حول العالم وتكررت على مر السنين. يطلق عليه اسم "الفاصوليا المثلجة" لأن الوصفة تستخدم حبوب Adzuki المحلاة والثلج المبخر والحليب المبخر والعصائر المنكهة، والآن يمكن العثور على أصناف لا حصر لها من الحلوى - غالبًا بما في ذلك مهروس المانجو والهلام مثل جيلي العشب أو أجار أجار.

وحتى في سنغافورة شديدة الثراء ، فإن هذه الحلويات المثلجة ميسورة التكلفة - على الأقل عند شرائها من بائع في إحدى قاعات الطعام العديدة في المدينة التي تقدم كل شيء من الوجبات الكاملة إلى الوجبات الخفيفة والحلويات. عادة ما تكون التكلفة ما يعادل 1.50 دولار إلى 3 دولارات. الأسعار في مطعم أغلى قليلاً، وقال رجل متقاعد يستمتع بكاتشانغ الجليدي: "الجو حار للغاية وليس لدي أي شيء آخر أفعله في الوقت الحالي، إنها أفضل طريقة للحفاظ على الهدوء ، على الأقل لفترة من الوقت.

الجولا .. الأواني الفخارية الباردة من المغرب

الجولا هو المصطلح المغربي لوعاء طيني يحافظ على برودة الماء، حيث يملأ المغاربة الأواني ويضعونها في معظم الغرف في المنزل لتشرب منها الأسرة - ويجهزونها بالخارج لتناول المرطبات المجتمعية، حيث تستخدم العديد من الثقافات وعاءًا قديمًا - وعاء من الفخار - للحفاظ على برودة الماء في الأيام الحارة، وتسمى الأواني gollas في المغرب ، وتحافظ على برودة الماء دون تبريد بسبب الطبيعة المسامية للطين، وتوضح دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن تبخر الماء من السطح الخارجي للإناء الفخاري يزيل الحرارة.

والمغاربة يحتفظون بالغولا في مداخلهم ومطابخهم وغرف معيشتهم وعلى عتبات النوافذ، فعندما يشعر أحد في المنزل بالعطش ، فإنه يغطس في فنجانه، وهي طريقة عملية للتأكد من أن كل فرد في المجتمع يمكنه العثور على مشروب، حيث غالبًا ما يضع الناس الجولات الكبيرة، المجهزة بصنبور، في الأماكن العامة، ويحافظون على الأوعية نظيفة ومليئة بالمياه العذبة.

وتستخدم الأواني الفخارية أيضًا في البلدان الحارة للحفاظ على برودة الفواكه والخضروات، والأواني مصنوعة يدويًا من قبل الحرفيين - معظمها في مدن آسفي والرباط الساحلية حيث يسهل الوصول إلى الطين - وتستغرق أيامًا لإكمالها، والاستخدام المستمر لهذه الأواني المصنوعة يدويًا يعني أيضًا أن الحرفيين الذين يصنعونها لا يزالون قادرين على كسب لقمة العيش.

غطس في نهر بانس الشهير بكولومبيا

يُعد نهر Pance مكانًا شهيرًا للتواصل الاجتماعي خلال موجة الحر، فعندما تضرب حرارة الصيف كالي، يتوجه السكان المحليون والسياح على حد سواء إلى نهر بانس، وتجعل المياه الباردة والنقية للنهر مكانًا شهيرًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع للاسترخاء أثناء زيارتك مع العائلة والأصدقاء ، أو تشغيل الموسيقى أو ربما الاستمتاع بسانكوشو دي جالينا (مرق البطاطس أو اليوكا مع الدجاج).

فهو أكثر من مجرد مكان للسباحة، حيث يأتي الآلاف من السكان المحليين والسياح إلى نهر بانس كل عام لممارسة الرياضة وطهي وجبات الطعام على النيران المؤقتة والاستماع إلى الموسيقى، ويعتبر Pance مجرد واحد من سبعة أنهار تمر عبر المدينة ، لكنه الأكثر شهرة، وقد جعلت موجة الحر الأخيرة في كولومبيا ، مع درجات حرارة قريبة من 104 فهرنهايت في بعض المناطق ، نهر بانس والأنهار الستة الأخرى التي تعبر المدينة أقل من مكان للاستراحة في عطلة نهاية الأسبوع وأكثر راحة من الحرارة سبعة أيام في الأسبوع.

في كشمير تظل الأرضية الحجرية للمسجد باردة في الصيف

الأرضية الحجرية في بهو المسجد ، التي شيدت فوق مساحة زاحفة تسمح للهواء بالانتشار ، تظل باردة في الصيف، حيث توفر هذه الأرضيات مكانًا منعشًا للدردشة أو الراحة خلال فترة ما بعد الظهر، فالأرضية الحجرية تبدوا باردة عند لمسها - مثل زجاجة كوكاكولا باردة طازجة من الثلاجة، فهي لقطة راحة من شمس كشمير الحارقة، فمرحبًا بكم في بهو المسجد ، حيث يتوقف الناس للاغتسال قبل الصلاة في الصالة الرئيسية، وقد تم تصميم المساحة في الواقع لتوفير الدفء خلال فصول الشتاء الكشميري القاسية باستخدام تقنية قديمة، ففيها يتم وضع ألواح Devri الحجرية (نوع من الحجر الجيري) فوق مساحة زحف يبلغ عمقها عادة قدمين إلى ثلاثة أقدام، ثم يتم إشعال النار بدفع الحطب عبر فتحة صغيرة من خارج المسجد وإشعالها لتدفئة الأرضية.

وفي الصيف ، تكون مساحة الزحف جيدة التهوية بحيث يظل سطح الأرضية باردًا بشكل مبهج في الأيام الحارة، وتكون ردهة المسجد هي مكان لتنظيف نفسك قبل دخول منطقة الصلاة الرئيسية، ويوفر الماء أيضًا راحة باردة في يوم حار، وخلال هذا الصيف الحار في المدينة، يجلس المصلين - معظمهم من الرجال - للراحة مباشرة على الحجارة بينما يجلس الآخرون ويقرأون أو يتحدثون.

الظل والروحانية في بوتسوانا

تقدم الأشجار في إفريقيا حلاً عمليًا لبلد يزداد سخونة: رقعة من الظل ستبقيك أكثر برودة مما لو كنت تخبز أشعة الشمس، ولكن الأشجار توفر أكثر من مجرد مكان للاسترخاء في يوم حار، ففي بوتسوانا، على سبيل المثال، يتجمع الناس في ظل شجرة لغسل الملابس أو ممارسة الألعاب أو الدردشة فقط، حيث يجتمع الناس في ظل شجرة لغسل الملابس وللتواصل الاجتماعي وللاحتفال.

وغالبًا ما يجري شيوخ القرية مناقشات أو يحسمون الخلافات تحت مظلة الشجرة. في بعض المجتمعات ، يقوم الكبار بتعليم الأجيال الشابة في الظل، وتوفر الأشجار أيضًا مكانًا رائعًا للبهجة والحركة، كما يتم الرقص والغناء في الأعراس والجنازات ومهرجانات الحصاد تحت الأشجار أيضًا.

غطس سويسري قوي

يمكن أن تصل درجة حرارة مياه وادي فالي فيرزاسكا في سويسرا إلى 45 إلى 50 درجة فهرنهايت في الصيف ، مما يوفر راحة فورية من أشعة الشمس، وتستحضر جبال الألب السويسرية صورًا للجداول الباردة التي تمر عبر الجبال المليئة بالأشجار والوديان الخضراء، فهي صفقة حقيقية لا تخيب، وتعد الأنهار في Valle Verzasca المكان المفضل للهروب من حرارة الصيف، حيث يتدفق الزوار على الوادي للسباحة في مياهه واللعب في شلالاته، حيث تجد سيارات فاخرة تجلس بجانب السيارات والشاحنات مع معدات التخييم.