عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة المالية بالمحافظة لمتابعة سير العمل بمنظومة المرتبات

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير المديرية المالية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ، لمتابعة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" وتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير أنماط العمل الحكومي وفي إطار خطة وزارة المالية لرفع كفاءة مديرى الحسابات والعاملين بالادارات المالية والوحدات الحسابية وتحسين بيئة العمل الحكومي في مصر..جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفنى للوزير المحافظ .


وأشار محافظ أسيوط ، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة سير العمل بمنظومة المرتبات الحكومية "payroll" والتي تم تطبيقها بكافة الوحدات ومديريات الخدمات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة في التحول الرقمي لرفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة ، ومناقشة سبل مواجهة المشكلات التى تواجه العاملين بالمنظومة وتذليل العقبات امام سير العمل، مؤكدا  ضرورة التنسيق مع مندوبى المالية بالمديريات والوحدات المحلية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال ، فضلًا عن المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الايرادات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتفعيل التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات.

السيطرة على انهيار جزئي بحوض تبخير المياه بجوار محطة كهرباء غرب أسيوط|صور

محافظ أسيوط يتابع حادث انهيار جزئى لأحد أحواض تجميع مياه محطة كهرباء غرب


كما استعرض المحافظ  - خلال اللقاء – جهود المحافظة فى تطوير منظومة العمل بالادارات الحسابية وتنفيذ خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية مع ضبط الإنفاق وترشيده والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتعظيم الإيرادات لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مديرية المالية بأسيوط منظومة المرتبات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يطالب بسرعة إنهاء الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية

محافظ أسيوط يوجه بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة بالمراكز والأحياء

ترشيحاتنا

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر 2-0 من ليل بالدوري الفرنسي

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ليست السعودية| تعرف علي الدولة المنظمة لكأس العرب للأندية

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ