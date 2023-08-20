مصطافو رأس البر ودمياط وبلطيم يتفاعلون مع العروض الفنية لقصور الثقافة

شهدت ليالي مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، في أسبوعها الرابع عروضًا فنية متنوعة من الإبداع المصري الساحلي والبدوي، ضمن البرنامج الصيفي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتفاعل جمهور رأس البر، بشكل كبير مع العروض المقدمة ضمن البرنامج الذي يشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرات الفلكلور السكندري ومنها: بنات بحرى، التنورة للفنان محمد جزير، صيادين، حلاوة شمسنا إهداء للفنان محمد رضا، صولو إسكندراني، فلاحي، الزفة، تحيا مصر، وقدمت الحفل سمر صابر، بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

والتقى جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة مع فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية ومجموعة من رقصات التراث البدوي ومنها: الخزام، البلح، البادية، التنورة، المقرونة، تدريب محمد عبد الله، وإدارة سمير معوض.

وتضمنت الفعاليات المقامة بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، استقبل جمهور شاطئ النرجس بمصيف بلطيم فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مقطوعة موسيقية بعنوان للصبر حدود، مديح في رسول الله أداء المجموعة، أغنية سلم علي غناء وفاء شاكر، يا ابن الحلال غناء إسراء سمير، وياك يا حياتي لعفاف أحمد، أم العيون غناء شعبان، هوا يا هوا غناء شهد، سواح لعلي فهمي، فلاح وراضي غناء سمير، مديح في رسول الله الشيخ محمد إبراهيم، والنبي الهادي أداء نعيمة حمدي.