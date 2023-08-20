بعد استقالته.. سليمان وهدان يكشف حقيقة رحيل زيزو من الزمالك للشباب السعودي

أكد سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء كانت من أجل مصلحة النادي.

وقال سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم ننظر فى أمر رحيل أحمد سيد زيزو تماما ولم نبت فى العرض تمامًا حتي لا نتخذ قرار يؤثر علي النادي ونحن نتقدم الاستقالة.

وأضاف:" العرض لم يصل إلي 10 ملايين دولار من أجل رحيل أحمد سيد زيزو ولكن ما قررناه هو عدم البت فى العرض تماما.

يذكر أن أحمد سيد زيزو يملك عرضا قويا من الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.