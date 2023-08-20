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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين ودعم أنشطة المرأة

صدى البلد

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،  على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم .

أكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والنشاط ، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، وأوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا  

جاء ذلك خلال لقاء مع الوزير صباح اليوم بحضور  الزميل محمد الدمرداش، رئيس تحرير جريدة الكرة والملاعب. 

واضافت "النجار" أن الدكتور أشرف صبحى رحب بالتعاون مع النقابة  وانشطتها خلال الفترة القادمة ، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع انشطة شباب الصحفيين وكذلك انشطة لجنة المرأة فى المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة.

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