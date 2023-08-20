إعصار يضرب أصغر ولاية أمريكية ويتسبب في أضرار مادية كبيرة .. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد إعصار يضرب أصغر ولاية أمريكية مساحة ويتسبب بأضرار مادية كبيرة.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن أعاصير في عدة مواقع في نفس المنطقة من رود آيلاند وماساتشوستس، لكن المسؤولين قالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك العواصف تشكل إعصاراً واحداً أو أكثر.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ورفع الإعصار سيارة عن طريق سريع بين الولايات وهرع رجال الإطفاء لمساعدة سائقة السيارة المذهولة والخائفة ووجدوها سليمة، كما قال ديفيد إنوتشيلي، رئيس قسم الإطفاء في جونستون.

وقال مسؤولون إن الإعصار تحرك أيضاً عبر مناطق غابات وأحياء سكنية.