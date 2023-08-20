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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب توكتوك ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية " توك توك" بطريق ديمو في بني سويف، وتحديدا أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب توكتوك أمام قرية البرج بطريق بني سويف الفيوم " ديمو" ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.


وتبين أن المصابين في الحادث هم: وليد كردي بكري 45 سنة، مصاب بجروح وكدمات، و أيمن عبد المنعم عبد الحميد، 39 سنة، مقيم قرية بهبشين، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ورمضان نادي عبد السلام، 28 سنة، مصاب بجروح وكدمات، و وعلاء سلام رمضان، 24 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد السلام محمد عبد السلام، 23 سنة، ومصاب بجرح قطعي بالرأس.

تم نقل  المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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