إنقاذ الفريق| نجم الإسماعيلي السابق يكشف يقدم روشتة لـ إيهاب جلال

تحدث علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي عن طموحات الدراويش في الموسم القادم تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني.

وقال أبو جريشة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد " على المجلس الحالي أن يكون عقلاني ويتعاقد مع صفقات لا تتعدى حدود إمكانيات النادي مثلما حدث مع المجلس السابق".

وتابع "سألت رئيس النادي السابق هل انت قادر على توفير مستحقات هذه المجموعة من الصفقات التي تم إبرامها، ولكن لم يكن هناك إجابة، كان يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين حتى في مراكز لا نحتاج فيها لتدعيم، هذا سببه قلة الخبرة من جانب الإدارة".

وأضاف "التعاقدات تتم في حدود إمكانيات النادي والمراكز التي تحتاج فيها للتدعيم من أجل إحداث الفارق وليس بالتعاقد بعدد كبير من الصفقات رغم وجود لاعبين كبار اصحاب خبرات في الفريق".

وأردف "الموسم القادم هو موسم عنق زجاجة في الإسماعيلي، ايهاب جلال مهتم باللاعبين الناشئين في النادي ودمجهم مع اللاعبين أصحاب الخبرات، النادي كان الأفضل في قطاعات الناشئين في سنوات ماضية وتم إهماله مؤخرًا".

وواصل ابو جريشة "ننتظر دعم الجماهير للاعبين والجهاز الفني، نحن نبني فريق بدون ابرام صفقات، ونجاح هذه التجربة سيجعل صفقات النادي في أضيق الحدود بدلًا من ابرام 13 و14 صفقة".