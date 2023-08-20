رسميًا.. البنك الأهلي يعلن تجديد عقد بابا فاسيليو

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن تجديد عقد المدير الفني للفريق بابا فاسيليو مع لمدة موسمين مقبلين.

وقال أشرف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "اهم شيء مع نهاية الموسم الماضي كان الاستقرار الفني ونجحنا في تجديد عقد بابا فاسيليو".

وتابع : "فاسيليو مستمر مع البنك الأهلي لمدة موسمين وتم تجديد العقد وتوقيعه بالفعل، هذا القرار يمنح الجهاز الفني واللاعبين والإدارة استقرار فني كبير".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم نكن في أفضل وضع بسبب تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة، وهذا اصعب قرار يتخذه النادي وكنا في حالة اضطرار له، ولكن كان الهدف تعديل مسار الفريق، وهذا الأمر لن يتكرر الموسم الحالي".

وواصل: "العقد الجديد مع بابا فاسيليو يتضمن بنود تحفيزية في حال الفوز ببطولة أو التواجد في مراكز متقدمة تؤهلنا للعب في أي بطولة إقليمية".