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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي: أيمن اشرف سيعود لصفوف منتخب مصر من خلالنا

صدى البلد

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن كواليس التعاقد مع أيمن اشرف مدافع الأهلي السابق وخطة الفريق خلال انتقالات الصيف الحالي.

وقال اشرف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "علمنا احتياجات الجهاز الفني من اللاعبين منذ فترة".

وتابع "اتفقنا أنه في حالة المفاضلة بين إثنين لاعبين في نفس المركز تكون الأولوية للصفقة التي ستكون انتقال حر، وبالفعل ابرمنا صفقات جميعها انتقال حر".

وواصل "أيمن اشرف سيعود للمنتخب من خلال بوابة البنك الأهلي، اللاعب أمامه تحدي مع نفسه وفضل الانتقال لنا عن عروض أخرى ولديه رغبة كبيرة للتألق بعد ظروف الموسم الماضي".

وأختتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا "محمد أبو جبل مستمر مع البنك الأهلي ولم نتلق أي عروض رسمية لرحيله عن الفريق".

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