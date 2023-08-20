عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مهمة على الثلوج المظلمة| روسيا والهند تهبطان على سطح القمر الأسبوع المقبل.. تفاصيل الرحلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يظن الكثير من المتابعين، أنه من كثرة الحديث عن الرحلات الفضائية، أنه تم الانتهاء من فحص كافة الأمور الخاصة بالقمر، وأن الرحلات الجديدة سوف تكون خاصة بالكواكب والأجسام الفضائية الأبعد، ولكن يبدوا أن هذا لا يمت للواقع بصلة، ففي محاولة لمعرفة تفاصيل ثلوج المناطق المظلمة على سطح القمر، تنطلق رحلتان إلى أقرب الأجسام الفضائية للأرض، وذلك خلال الأسبوع المقبل، تقوم بهما دولتا روسيا والهند. 

ومن المقرر أن تهبط روسيا والهند بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ويعتقد الباحثون أن الجليد المائي المخبأ في الحفر يمكن أن يمد المستعمرات القمرية ذات يوم بالموارد الحيوية، ولم يفصل بين روسيا والهند سوى أيام قليلة عن محاولة الهبوط بمهمات آلية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث من المقرر حاليًا أن تحاول مهمة Luna-25 الروسية الهبوط في 21 أغسطس، بينما ستحاول الهند هبوط مسبارها Chandrayaan-3 في 23 أغسطس، وهنا نرصد تفاصيل تلك الرحلات.

 

المركبتان ستهبطان بالقرب من بعضهما.. وماء القمر «كنز» 

وفقا لما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فمن المقرر أن تهبط كلا المركبتين بالقرب من بعضها البعض على سطح القمر، وذلك وفقًا لـ"بريت دينيفي"، عالمة الكواكب في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، وتقول: "تفصل بينهما بضع مئات من الكيلومترات، ولن يكون كلاهما في القطب الجنوبي للقمر، ولكن في المنطقة القطبية العامة، وقد يبدو القطب الجنوبي وكأنه أروع مكان للهبوط على القمر في الوقت الحالي – حيث تخطط الصين ووكالة ناسا لإرسال بعثاتهم الخاصة إلى المنطقة أيضًا - ولكنه يستضيف أيضًا بعضًا من أروع الأماكن ، حرفيًا، وذلك لأن بعض الحفر بالقرب من القطب الجنوبي تقع في ظل دائم".

وتضيف دينيفي: "هذه المناطق لا ترى ضوء الشمس أبدًا ، وبالتالي فهي شديدة البرودة، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لديهم مياه مجمدة، والماء مثير للاهتمام من وجهة نظر علمية؛ لأنه يمكن أن يوفر أدلة حول كيفية وصول هذا المركب الواهب للحياة إلى الجزء الخاص بنا من النظام الشمسي، وإنه أيضًا مورد قيم، وأي دولة تحصل على هذا H2O الثمين؛ ستكون قادرة على استخدامه لجميع أنواع الأشياء، فإذا قمت بتفكيكها، يمكنك صنع وقود للصواريخ أو هواء قابل للتنفس لرواد الفضاء على السطح".

 

مهمة Luna-25 الروسية هي الأولى منذ 1976

وروسيا ليست غريبة على القمر، بحسب أناتولي زاك، ناشر موقع RussianSpaceWeb.com، فعندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي ، قامت بأكثر من اثنتي عشرة رحلة إلى القمر، ويقول زاك: "كانت آخر مهمة من هذا النوع في عام 1976، فهذه المهمة الجديدة تستند في الواقع إلى التصميم السوفيتي القديم، فهو نوع من نسخة مطورة من القرن الحادي والعشرين لتلك المركبة الفضائية السوفيتية التي هبطت على القمر في السبعينيات".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فتلك المركبة تعد كإشارة إلى هذا التراث، حيث تم تسميته Luna-25 ، وهو التالي في تسلسل المهمات السوفيتية القديمة، ويقول “زاك”: إن هذه المهمة كانت قيد التخطيط منذ أواخر التسعينيات، وإنها مركبة هبوط صغيرة نسبيًا ذات أربع أرجل وذراع آلية يمكنها استخدامها لجمع عينات من السطح، وذلك لأنه تصميم مجرب، ومنتظر أن يعمل بشكل جيد، ومن ناحية أخرى، تقاعد كل من صممها وحلق في مهمات لونا القديمة منذ ما يقرب من نصف قرن، ولم يكن زاك متأكدًا حقًا مما إذا كان سيتمكن من الاستمرار في الهبوط، مضيفا: "من المحتمل أن تكون هناك فرصة بنسبة 50-50 أن ينجحوا".

 

الهبوط على القمر مجازفة 

 

من بعض النواحي ، يكون الهبوط على القمر أصعب من الهبوط على كوكب مثل الأرض، ويقول جيسون ديفيس ، محرر في جمعية الكواكب ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لاستكشاف الفضاء : "القمر هو نوع من التحدي الفريد لأنه ليس له غلاف جوي، ويعني الافتقار إلى الغلاف الجوي أنه لا توجد طريقة للإبطاء باستخدام المظلة، وبدلاً من ذلك ، يجب أن تعتمد المركبة الفضائية على الدافعات لكسر سقوطها في اللحظة المناسبة.

ويقول ديفيس: "عليك إجراء الكثير من الحسابات المعقدة عندما تأتي للهبوط لإطلاق تلك الدافعات بشكل صحيح، فليس هناك الكثير من هامش الخطأ، وتعرف منظمة أبحاث الفضاء الهندية هذا جيدًا، ففي عام 2019، حاولت الهبوط على سطح القمر كجزء من مهمة Chandrayaan-2، ولكن عندما كان أداء محركات المسبار بطريقة غير متوقعة، لم تكن المركبة الفضائية تعرف مكانها، وتحطمت".

 

الهند وإعادة لمحاولة فاشلة سابقا 

وهنا يوضح ديفيس أن Chandrayaan-3 هو في الأساس تكرار لمحاولة 2019 الفاشلة، فلدى المسبار أدوات لدراسة النشاط الزلزالي على القمر، إلى جانب جوانب أخرى من البيئة المحلية، مثل الإشعاع ودرجة الحرارة، كما أنها تحمل عربة جوالة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، ويعتقد ديفيس أن الهند على الأرجح قد تعلمت الكثير من خلال تحليل البيانات من محاولة الهبوط الفاشلة لعام 2019، وهذا يعني أنه من المرجح أن ينجح Chandrayaan-3، ولكن ربما مرة أخرى، يمكن أن يحدث أي شيء على القمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

موضوعات متعلقة

يتسبب في 600 ألف وفاة سنويا| بحث علمي يكشف روائح الإنسان الجاذبة للبعوض.. ويمهد الطريق للقضاء على الملاريا

الصيف الأسوأ بتاريخ المغرب| درجات الحرارة تميت النحل والدواجن وتهلك المياه وتنشر التصحر.. تفاصيل مرعبة

لماذا الذكاء الاصطناعي العدو الأول للمرأة في العالم؟ قوانين دولية أولى خطوات معركة البقاء لمواجهة كوارثه على النساء

ارتفاع شديد بأسعار الدواجن في المغرب بسبب درجات الحرارة

بعد شائعات تنديس المصحف| الغوغاء تفجر كارثة بالتعدي على 17 كنيسة ومئات من منازل المسيحيين في باكستان.. تفاصيل

"بيزنس المستشفيات" كارثة عالمية تدمّر الإنسانية| قصص مؤلمة وقضايا بالآلاف من المرضى في أمريكا

من أمريكا إلى العراق مرورا بالمغرب| الأرض تحترق بدرجات حرارة قياسية.. والغابات تشتعل مع شح المياه

خطر المرض بجزر اليونان الساحرة.. الموت ينتشر وطوابير انتظار سيارات الإسعاف لا تنتهي ومازال البحث جاريا عن أطباء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو

منها بولاق الدكرور.. الذكاء الاصطناعي يرسم خريطة «النقاط الساخنة» للجزر الحرارية بمصر

الإفتاء توضح فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء .. هذا ثوابها

مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات بالمحافظات

مهمة على الثلوج المظلمة| روسيا والهند تهبطان على سطح القمر الأسبوع المقبل.. تفاصيل الرحلات

أمامهم 6 أيام للرجوع عنها| ناقد رياضي: استقالة مجلس الزمالك «خطوة إيجابية»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ