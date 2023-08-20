20 مليار دولار.. إثيوبيا تطلب المساعدة في إعادة الإعمار بعد الصراع

أكد أحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي، أن عملية إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لعامين في إثيوبيا، على خلفية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية ستتكلف ما يقرب من 20 مليار دولار، حيث تتطلب عملية الإعمار لمساعدة من المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وقال أحمد شيدي: "نحتاج إلى حوالي 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات" لمساعدة المناطق المتضررة من الصراع، على التعافي من القتال الذي انتهى باتفاق سلام تم توقيعه في نوفمبر.

وقال أحمد شيدي لصحيفة فاينانشيال تايمز، إنه سيتم نشر الميزانيات الفيدرالية والإقليمية لتحقيق ذلك، لكن الدعم من أمثال البنك الدولي - الذي زار رئيسه أجاي بانغا إثيوبيا هذا الشهر كجزء من رحلته الأولى إلى إفريقيا - سيكون ضروريًا أيضًا.

وقال إن الحرب الأهلية كلفت إثيوبيا أكثر من 28 مليار دولار من الأضرار و"الخسائر الاقتصادية". نظرا للمستويات غير المسبوقة من الدمار، سيأتي التعافي وإعادة الإعمار بتكلفة مالية كبيرة".

واندلع القتال في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا في عام 2020 بعد أن اتهم رئيس الوزراء أبي أحمد المقاتلين هناك بمهاجمة الجيش الفيدرالي. امتد الصراع إلى منطقتي أمهرة وعفر قبل الاتفاق على اتفاق في جنوب إفريقيا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية بعد ذلك بعامين.قُتل مئات الآلاف من الأشخاص في حرب اشتهرت بالفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة.

وأدى القتال، أيضا إلى إخراج أحد أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا عن مساره. نما اقتصاد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بمعدل 10 في المائة سنويًا لمدة 15 عامًا قبل اندلاع الحرب الأهلية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وسحب المانحون الأجانب مليارات الدولارات من الدعم بعد بدء القتال، في حين أنهت الولايات المتحدة وصول إثيوبيا المعفي من الرسوم الجمركية إلى أسواقها. كلف الأخير حوالي 12000 وظيفة في صناعة النسيج المزدهرة، وفقًا لبيانات من وزارة الصناعة الإثيوبية.

وفي الآونة الأخيرة، يشكل العنف في منطقة أوروميا وتجدد الصراع في أمهرة - حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أعقاب القتال بين الجيش الفيدرالي وميليشيا محلية بسبب محاولات حلها - مخاطر جديدة، كما قال محللون.

ويأمل المسؤولون الإثيوبيون أن تتمكن الصفقة المدعومة من الاتحاد الأفريقي في تيجراي من إطلاق التمويل الذي تم تجميده أثناء الصراع وفتح الطريق أمام تمويل دولي بمليارات للمساعدة في دفع الإصلاحات في الاقتصاد البالغ 126 مليار دولار.

ووصف وزير المالية، المحادثات مع البنك الدولي بأنها "إيجابية" وقال إن إثيوبيا تجري "مفاوضات متقدمة" مع صندوق النقد الدولي قبل زيارة ممثلي الصندوق إلى أديس أبابا الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك مؤخرًا إن البنك الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له قد يدعم "بشكل محتمل" بعض "السياسات والإصلاحات الاقتصادية" الإثيوبية. وأضاف مسؤول كبير من مؤسسة دولية أخرى: "خفت حدة الصراع وقاموا بعمل أساسي، لكن لا يزال أمامهم الكثير من العمل للقيام به".

وبدأ أبي أحمد سلسلة من الإصلاحات المؤيدة للسوق بعد توليه منصبه في عام 2018 كجزء من خطة لفتح الاقتصاد الإثيوبي الذي كانت تسيطر عليه الدولة لعقود، وهي عملية قوضتها حرب تيجراي.

وقال مامو ميهريتو، محافظ البنك المركزي الإثيوبي، إن الحكومة "ملتزمة ليس فقط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولكن أيضًا بتعميقها"، بما في ذلك فتح القطاع المصرفي أمام الشركات الأجنبية في أقرب وقت هذا العام.