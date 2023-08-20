إطلاق أكثر من 2600 نشاط ضمن خطة مشروع أندية السكان خلال الربع الأخير في 2023

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر ومؤسسة اتجاه، أكثر من ٢٦٠٠ نشاط ضمن خطة مشروع أندية السكان خلال الربع الثالث و الرابع 2023.

يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لرفع الوعي حول قضايا السكان والشباب، وتمتد هذه الفعاليات عبر مجموعة متنوعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وعروض الأفلام والمسرحيات، وتستهدف بشكل أساسي الشباب في أندية السكان بجميع المحافظات، حيث يصل عدد المراكز المشاركة في الخطة الي 350 مركزاً للشباب خلال 2022.

ويهدف التدريب الذي يقدمه المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا هامة مثل الصحة الإنجابية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وقضايا زواج الأطفال وتنظيم الأسرة و الممارسات الضارة.

وتأتي هذه الجلسات والفعاليات ضمن فاعليات صيف شبابنا بمشاركة وتنفيذ من قبل فرق من الشباب المتميزين (فرق غنائية، فرق مسرحية، مدربين، متطوعين، منسقين ميدانيين )، والذين تم تدريبهم بشكل متقن على المحتوى العلمي والتوجيهات المتعلقة بالمشروع.

وتشكل أندية السكان نقطة أساسية لرفع الوعي في المجتمع، حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب في جميع المحافظات والقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتعتبر أندية السكان أماكن مجهزة تماماً لتقديم فعاليات تدريبية تجمع بين مختلف التقنيات مثل الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، حيث تم الوصول الي 431 نادي سكان على مستوى الجمهورية.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع وللمشاركة في فعاليات أندية السكان واستثمار الفرص المتاحة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.facebook.com/groups/792743221739508/)