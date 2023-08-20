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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متصفوش حسابات.. رسالة خاصة من نجم الزمالك السابق بعد استقالة مجلس الإدارة

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق علي أزمة نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة .

وكتب عيد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الرجولة مواقف ومحدش بينسي !!
‏خليكو مع الزمالك ومتصفوش حسابات ..واللي هيجي ومشتاق للكرسي أكيد عارف كم المشاكل الي موجودة في النادي فا بعد ما يجي ميقعدش يشتكي ويندب ويقول في كذا وكذا والي قبلي كان عامل كذا وكذا انت جاي وعارف الي فيها والناس هتقف جنبك وتساعدك اما تشتغل مش اما تتكلم بس ".

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

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