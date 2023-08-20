أحمد ندا يحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للألعاب المائية

ضمن أفضل 10 سباحين..

فاز السباح المصري الأوليمبي أحمد ندا بالميدالية الفضية في بطولة العالم للألعاب المائية ضمن مسابقة 100 متر فراشة، والتي أقيمت مؤخراً في اليابان، حيث وصل بذلك للمركز الثاني عالمياً في الفئة العمرية من 35 إلى 40 سنة، ليصبح بذلك ضمن قائمة أفضل 10 سباحين في العالم في هذه الفئة العمرية.



وأعرب السباح المصري الأوليمبي أحمد ندا، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يُضاف لسجل إنجازاته، حيث قال: “لقد كانت أجواء البطولة حماسية لدرجة كبيرة، حيث حرص جميع المشاركين على التنافس بروح رياضية للفوز باللقب”.



يذكر أن أحمد ندا حقق العديد من الألقاب في رياضة السباحة، حيث شارك في أوليمبياد بكين 2008 مع المنتخب المصري للسباحة في سباق 100 متر فراشة للرجال، وحصل على لقب أسرع سباح في مصر وإفريقيا خلال الفترة من 2003 حتى 2011، وفي عام 2015 عاد إلى المنافسة المحلية والدولية تحت بطولة العالم للألعاب المائية.



وفي عام 2017، حصل ندا على المركز العاشر في بطولة الألعاب المائية، كما شارك في عام 2021 في بطولتين من أهم البطولات المحلية وهما: بطولة كأس مصر وبطولة الجمهورية التي فاز فيها بأربع ميداليات ذهب وميدالية فضية، كما حصل على كأس البطولة لأفضل سباح في مصر.