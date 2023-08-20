حزب "مستقبل وطن" ينظم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين.



وأشار الحزب - في بيان - إلى تنظيم مجموعة ندوات توعوية وتثقيفية، حيث نظمت أمانة المنتزه أول، ندوة حول التعامل مع الكسور والجروح، كما نظمت أمانة قسم الرمل أول ندوة بعنوان "كيفية إدارة الحملات الانتخابية".



وأضاف البيان أن أمانة محرم بك نظمت ندوة تحت عنوان"إعداد القيادات الشبابية للمستقبل"، ونظمت أمانة قسم برج العرب، اختبارًا لمحو الأمية، للطلاب المسجلين؛ وذلك للحصول على الشهادات، بالإضافة إلى ندوة حول دور الإعلام في التغيرات السلوكية، بأمانة قسم باب شرق.



وفي سياق متصل، نظم الحزب مجموعة من الفعاليات الميدانية، حيث شاركت أمانة المنتزه ثانِ في تنظيم قافلة طبية مجانية بمنطقة المعمورة البلد، كما نظمت أمانة قسم المنتزه ثالث، بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية بحي المنتزه أول، في فعالية توزيع 150 شتلة وشجيرة على أهالي منطقة خورشيد لزراعتها، وقامت أمانة قسم برج العرب، بتوزيع مطهرات بالأماكن الحيوية.



كما عقدت أمانات الحزب عددًا من الاجتماعات التنظيمية بالأمانات المختلفة، حيث نظمت أمانة قسم سيدي جابر، اجتماعًا تنظيميًا، لهيئات مكاتب أمانة التدريب والتثقيف وأمانة تنمية الموارد.