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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار عاجل بشأن وفاة طفلة بالصعق الكهربائي في إحدى شواطئ بلطيم

صدى البلد

صرح  المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.


حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلاً من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، وسمير العشري - رئيس النيابة، و أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام  سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.

وجاري استكمال التحقيقات.

 

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