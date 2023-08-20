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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نادي زد يبدأ فترة إعداد ناشئي 2003 بالإسكندرية

صدى البلد

انتظم فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2003 في معسكر مغلق بالاسكندريه اليوم الأحد من أجل بدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد 2024/2023.

ويستمر المعسكر لمدة أسبوع ، ويتخلل معسكر الإعداد مباراتين وديتين.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين علي التوجه إلي معسكر الفريق لمتابعة تنفيذ خطة التدريبات والاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصه بالفريق .

ويضم الجهاز الفني الإداري والطبي للفريق، مدير فني ك/ ستيفان موثراث ، مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب، ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض، إداري ك/ هيثم سمير غازي، محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي، مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور ، اخصائي د/ عمران صلاح علي

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