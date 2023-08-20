تجديد إيفاد صابر عبد المولى إلى البرازيل

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد إيفاد الشيخ صابر محمود عبد المولى عبد الكريم- إمام وخطيب بأوقاف الفيوم ، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية - سانتو أمارو - ساوباولو - البرازيل.



واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة اليوم الأحد 20/ 8/ 2023م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ترسيخ أسس العيش الإنساني

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الأديان كلها رحمة ورشد وعقلانية، وأن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية والمسيحية رائدة في صنع السلام واحترام الآخر وترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك، فنحن نؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وقد حققنا مع أشقائنا المسيحيين بمصر أنموذجًا يحتذى في العيش المشترك، فالدولة المصرية التي تبني المساجد هي ذاتها التي تبني الكنائس وتحافظ على المعابد وجددت على نفقتها المعبد اليهودي بالإسكندرية احترامًا منها لكل الأماكن والمقدسات الدينية.



كما أكد وزير الأوقاف على عدة قضايا منها :

أولًا : القرآن الكريم هو أقدس مقدساتنا والإساءة إليه أو إلى رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أمر بشع لا يُحتَمل ولا يُمكننا تجاوزه أو غض الطرف عنه أو التسامح فيه.

ثانيًا : ما حدث من حرق للمصحف الشريف استفز جموع المسلمين في مختلف دول العالم، وأثار غضبهم، وحتى لو كنتم تقدرون أن المسلمين غير قادرين على صنع شيء تجاهكم، فيكفي ما يولده ذلك من كراهية تجاه من يقومون بذلك ومن يسمحون به لدى جموع المسلمين، وهو أمر لا ينبغي الاستهانة به، والخوف كل الخوف أن يفلت الأمر من يد العقلاء والحكماء فنصير إلى أمور لا تصب في مصلحة أي طرف، فهذا التجاوز تجاه المقدسات إنما يغذي ويخدم قوى الشر وجماعات التطرف ويعطيها ذريعة لتجنيد عناصر غاضبة مما يحدث لدينها.