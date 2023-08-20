عاشت بجوار جثة والدتها 3 أيام.. مأساة إنسانية لرضيعة هزت مدينة الغردقة

واقعة مأساوية هزت مدينة الغردقة، بعدما تم العثور على جثة سيدة في الثلاثينيات من عمرها وابنتها البالغة من العمر 3 أعوام داخل شقتهما بمنطقة الهضبة بالمدينة.

ووفقًا للتقارير الأولية، تبيّن أن السيدة توفيت وفاة طبيعية في مسكنها، لتبقى جثتها داخل الشقة لمدة تجاوزت 3 أيام، ما أثر على حالة الطفلة وتعرضها للعزلة والجوع.

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد أحد الجيران، بأنه سمع صرخات الطفلة داخل الشقة، وبعد محاولات متكررة للتواصل مع الأم وعدم الحصول على رد، انتابه القلق، وقرر الاتصال بالشرطة، وعند وصول السلطات إلى مكان الحادث، تم اكتشاف الوضع الصعب الذي كانت تعيشه الطفلة، حيث عاشت في عزلة وحيدة داخل الشقة لأكثر لمدة قاربت 5 أيام بعد وفاة والدتها.

الطفلة، التي عانت من الجوع والخوف، أظهرت علامات عضضة في يديها، وتمت تقديم العناية الطبية والدعم النفسي لها من قبل الشرطة والأهالي، وبفضل تدخلهم السريع، تم توفير الأمان والرعاية اللازمة للطفلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لاستعادة صحتها تدريجياً.

وعبر الأهالي والجيران عن حزنهم الشديد لهذه الفاجعة الإنسانية، داعين الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنح الطفلة الصغيرة القوة والصبر لتجاوز هذه التجربة الصعبة.

تؤكد هذه الحادثة على أهمية التواصل الجيد بين أفراد المجتمع، وضرورة الانتباه إلى جيراننا ومساعدتهم في حالات الطوارئ، لضمان سلامة ورفاهية الجميع.