جهود مكثفة لقومي المرأة بالمنيا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

قالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا الدكتورة منال أبو سمرة، إن جهود المجلس في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة" تضمن انعقاد اللقاء العام الأول لحوار الأجيال بحضور عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين.



وأوضحت أنه تم تقديم تقرير للمحافظ أسامة القاضي جهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة"، والمنفذ من قبل مؤسسة كير مصر للتنمية بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حيث يهدف المشروع إلى توعية وبناء قدرات الفتيات وإدراك الاحتياجات الأساسية لهن واكتساب المرونة والقوة لتحسين جودة حياتهن.



وأشارت مقررة الفرع إلى أن اللقاء ناقش منهجية حوار الأجيال وهي أحدى منهجيات التواصل الاجتماعي لدراسة جذور المشكلة الخاصة بختان الإناث لتغيير السلوك وخلق حوار ومساحة لأفراد المجتمع من كل الأجيال ومن كلا الجنسين للتحدث عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار.



وأضافت أنه تم تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات المشاركين بحملات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة التي تضم قرى بني عبيد وطحا واتليدم وابيوها وصفط اللبن، حيث تستهدف الحملات توعية الأهالي من أبناء القرى بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها نفسياً واجتماعياً.