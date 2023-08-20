ايمي سمير غانم تثير الجدل حول عودة أيتن عامر وطليقها

أثارت الفنانة إيمي سمير غانم الجدل خلال الساعات الماضية، حول حقيقة عودة الفنانة أيتن عامر لطليقها ووالد أطفالها مدير التصوير محمد عز العرب بسبب صورة جمعتهم سويا.

نشر حساب إيمي سمير غانم عبر فيسبوك، صورة من صندوق الذكريات مع أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب، وعلق الحساب على الصورة قائلا:" يا جمالو يا جمالو".

والحقيقة أن الصورة التي جمعت إيمي سمير غانم وأيتن عامر وطليقها، هي من سنوات طويلة في إحدى الاحتفالات الخاصة، وأن الحساب الذي يحمل اسم الفنانة الكوميدية الشابة، ينشر الكثير من هذه الأخبار وتنسب إليها.

وبعد محاولة إيمي سمير غانم خلال الفترة الماضية، السيطرة على الحسابات التي تطلق باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب مسئول الحساب في خانة التعريف الخاصة به بأنها صفحة" صفحة محبي الفنانة إيمي سمير غانم".

وعلم صدى البلد في سبتمبر الماضي أن الطلاق بين أيتن عامر ومحمد عز العرب تم رسميا بينهما يوم ٨ يونيو 2022؛ والذي كان وقتها يصادف وقفة عيد الأضحى المبارك.