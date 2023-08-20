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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة فلاح و2 من أبنائه في حادث ببني سويف

مستشفى
مستشفى

أصيب فلاح و2 من أبنائه في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي دشطوط سمسطا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي في سمسطا لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.


تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دشطوط سمسطا جنوب المحافظة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتين اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد أبو بكر عبد الحميد، 50 سنة، فلاح، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وابنائه: أسماء، 15 سنة، طالبة، مصابة أشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد، 26 سنة، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل  المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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