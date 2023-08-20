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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استقلال الصحافة تثمن جهود مجلس النقابة اتجاه ملف تأمينات الزملاء

صدى البلد

تثمن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجهود التى اتخذها مجلس نقابة الصحفيين، بشأن ملف تأمينات الزملاء المتوقفة صحفهم، والمتعثرة عن الصدور، وبدء العمل الفعلى للمكتب الخاص بالنقابة.
قال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن بدء عمل مكتب التأمينات بالنقابة، يعد خطوة جيدة تحسب للمجلس الحالى برئاسة الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين، وتكليلا لجهوده، وأعضاء المجلس، فى هذا الملف الذى يهم مئات الصحفيين، والذى جاء نتيجة لقاء تم بين نقيب الصحفيين، ورئيس هيئة التأمينات.
أعرب «العدل» عن أمله أن يكون بدء عمل مكتب التأمينات بالنقابة، والذى تم الإعلان عنه اليوم، بادرة أمل نحو حل هذا الملف الذى تعاقبت عليه مجالس متعددة، دون تحريك أى ساكن فيه.
لفت «العدل» إلى أهمية وجود مثل هذا المكتب بالنقابة، لتسهيل مهمة إنجاز ملف التأمينات الذى يعانى منه مئات الصحفيين، وأغلبهم من قدامى الصحفيين، وإحداث تقدم ملموس فيه، عن طريق تقديم الاستشارات والإجراءات التنفيذية اللازمة، وصولا إلى حل مشاكل ظل يعانى منها الصحفيون وأسرهم منذ أكثر من عقد من الزمان.

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