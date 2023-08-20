عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4512 عبوة مواد غذائية و760 علبة سجائر مجهولة المصدر بالزقازيق

مواد غذائية
مواد غذائية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل  مدير الإدارة واحمد مرسي المفتش بالإدارة  بحملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدي التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم وقد اسفرت الحملة عن ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر والبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

للمرة الثانية..النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بالشرقية لـ 225 درجة

كما تم ضبط عدد(٤٤٠٠) عبوة نكتار مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية كما تم ضبط عدد(٧٦) قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر من حيث( الفواتير أو ذكر البيانات أو بلد المنشأ) بإجمالي عدد (٧٦٠) علبة سجائر وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموينية التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحملات التموينية والرقابية الزقازيق الشرقية المرحلة الثانوية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

ثنائي الزمالك يوقع على عقود الانتقال لـ نادي سموحة

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية..النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية بالشرقية لـ 225 درجة

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

مصرع وإصابة طفلين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية .. بالأسماء

«أورمان الشرقية» تنظم قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين بديرب نجم وكفر صقر

مصرع ربة منزل تحت عجلات قطار في الشرقية

إنقاذ مريض مصاب بضعف بضربات القلب وانقطاع بالضفيرة الكهربية في الزقازيق العام

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات المقدمة بالمركز الطبي بالحسينية

إزالة 5 مقابر تم بنائهم بالمخالفة على أرض زراعية بالشرقية

ترشيحاتنا

مساعد وزيرة التضامن: برنامج الوقاية من المخدرات نجح في 4460 مدرسة

احذر تضليل العدالة.. علي جمعة يوضح عقوبة هذه الجريمة من سورة النساء

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

سيارات أوتوماتيك للبيع بـ 500 ألف جنيه| صور

باقي 40 يوما .. موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ