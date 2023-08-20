ضبط 4512 عبوة مواد غذائية و760 علبة سجائر مجهولة المصدر بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة واحمد مرسي المفتش بالإدارة بحملة تموينية على المحلات التجارية للوقوف على مدي التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم وقد اسفرت الحملة عن ضبط (١١٢) عبوة بسكويت وعصائر والبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

كما تم ضبط عدد(٤٤٠٠) عبوة نكتار مانجو خاصة بالأطفال مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية كما تم ضبط عدد(٧٦) قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر من حيث( الفواتير أو ذكر البيانات أو بلد المنشأ) بإجمالي عدد (٧٦٠) علبة سجائر وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.