تخصيص عربة للسيدات في القطار الكهربائي الخفيف LRT

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف، تخصيص عربة محددة للسيدات في جميع أوقات اليوم، وذلك حرصا على تحقيق أفضل سبل الراحة والأمان للركاب من السيدات خلال رحلتهم في قطار العاصمة.

وحددت الشركة العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.

وقالت الشركة في بيان نحن نسعد بهذه الخطوة التي تأتي بناء على جهود للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول للمستوى الأمثل من الخدمات لركابنا.