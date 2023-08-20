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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحر الأحمر .. المجلس القومي للمرأة ينفذ حملة طرق الأبواب بمدن المحافظة

صدى البلد

أعلن المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدي أمانة" والتي أسفرت عن تنفيذ 4498 زيارة استهدفت 24 ألفا و 535 من الرجال والسيدات والأطفال.

وذكر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر - في بيان اليوم - أنه انطلقت فعاليات الحملة أول أغسطس الحالي بمدن الغردق وسفاجا والقصير ومرسى علم حيث تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الأدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين بجانب مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدي أمانة " بدأت في أول أغسطس الحالي وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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