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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي الزمالك يوقع على عقود الانتقال لـ نادي سموحة

صدى البلد

أفاد مصدر بنادي الزمالك، بأن محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقع على عقود الانتقال لنادي سموحة رسميًا في الساعات القليلة الماضية؛ بعد موافقة الأبيض على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أنه في نفس الوقت وقع حمدي علاء لاعب وسط الزمالك على عقود الانتقال لسموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن قيمة انتقال ثنائي الزمالك إلى سموحة بلغت 7.5 مليون جنيه، بواقع 5.5 مليون مقابل بيع شبانة و2 مليون جنيه مقابل إعارة  حمدي علاء.

وأوضح أن سموحة كان يحق له 2.5 مليون جنيه من الزمالك قيمة قطع إعارة شبانة في وقت سابق وعودته للزمالك، وهو المبلغ الذي تم إدخاله ضمن الصفقة، لتكون قيمة الصفقة 5 ملايين جنيه فقط بعد خصم قيمة مستحقات سموحة من قطع إعارة شبانة وعودته للزمالك في وقت سابق.

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