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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لإعداد مراقب جودة وصحة الغذاء

صدى البلد

سلّم محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم /الأحد/، شهادات اجتياز الدورة التدريبية في نظم إدارة سلامة الغذاء "مراقب جوده" التي نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة.


وهنأ المحافظ المشاركين الذين اجتازوا الدورة التدريبية، وعددهم 562 متدربا من 7 محافظات منها الدقهلية، وذلك خلال 3 أسابيع من شهر أغسطس الحالي.


وأوضح مختار أن التدريب استهدف خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والمنوفية والأسكندرية والقاهرة، مؤكدًا أن التدريب المستمر هو أحد أهم العناصر الأساسية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع المجالات الخدمية وكافة القطاعات، ومثمنا دور معهد بحوث الصحة الحيوانية وكذلك مساهمات حزب مستقبل الوطن السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية ومشاركته في كافة المجالات والأنشطة لتقديم الدعم للمواطنين والشباب.


وتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيديو تسجيلي عن أعمال الدورة التدريبية المشار إليها.
من جانبهم، أهدى أمين التنظيم وممثلو حزب مستقبل وطن درع الحزب إلى المحافظ تقديرا لدوره في دعم أنشطة الحزب على مستوي محافظة الدقهلية .


وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألفا و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة . 


وأوضح مكين أنه تم فحص 206 آلاف و164 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى فحص 265 ألفا و437 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 6204 سيدات من خلال مبادرة "صحة الأم والجنين".


وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الكشف على 9 آلاف و436 طفلا ضمن مبادرة "السمعيات"، ونحو 1938 طفلًا في إطار مبادرة "الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثي الولادة"، بجانب فحص 22 ألف مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عامًا فما فوق"، علاوة على 17 ألفًا و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.


وقال منسق المبادرات الرئاسية، الدكتور أحمد المكاوي، إن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة بجانب فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.


جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر" لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية، التي تشمل التطعيمات واللقاحات، أم العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي. وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

 

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