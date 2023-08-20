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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«بلدي أمانة» تستهدف 3151 مواطنًا في أول أيام الأسبوع الثالث للحملة في مدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، فعاليات أول أيام الأسبوع الثالث من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، بمدينة القصير والتي استهدفت3151 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 945 زيارة، وذلك بمشاركة نجاة خضر، والدكتور ياسر خليل، أعضاء فرع المجلس بمدينة القصير، وبمشاركة 11 من الرائدات والمتطوعات لفرع المجلس. 

 

تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

 

وفى سياق اخر نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، مأمورية تصوير لـ38 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني لمدينة القصير، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة،  وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، حيث أدار فعاليات المأمورية، الدكتور ياسر خليل عضو المجلس القومي للمرأة  بمدينة القصير. 

الأسبوع الثالث البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم المجلس القومى للمرأة المشروعات القومية الكبرى تحسين جودة الحياة محافظة البحر الاحمر

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