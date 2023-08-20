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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

أمريكا..فيديو لزبون
أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

أثار مقطع فيديو تم توثيقه من محال تجاري حالة من الجدل بين مواطني ولاية ميشجان الأمريكية، فماذا حدث؟. 

أقدم زبون عشوائي على إنقاذ المحال التجاري الصغير والواقع داخل محطة وقود من سرقة خطيرة. 

تفاصيل 

أخرج الزبون سلاحا كان مرخصا معه وقام بإصابة اللص الذي سرق بعض المنتجات وكان يخطط لسرقة نقود السوبر ماركت بـ 7 طلقات. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأحد، فقد اختتمت الواقعة بدخول المشتبه فيه “اللص” إلى المستشفي وبمجرد خروجه واجه 3 تهم. 

وشملت التهم التي واجهها اللص  كورديليوس أنتوني مارتن ، 35 عاما، السطو المسلح. 

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