مفاجآت سارة للمواطنين في الأوكازيون الصيفي 2023 وسط غلاء الأسعار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ‏وزاريًا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي‏ منذ بداية الشهر الجاري، وقضى القرار أن تكون المدة المحددة لـ الأوكازيون الصيفي شهر ‏كامل على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأوكازيون الصيفي 2023 الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري ساهم في زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50% حتى الآن، كما نجحت الكثير من المحلات في تحريك المخزون لديها خلال الفترة الحالية متوقعًا مد فترة الأوكازيون في ظل هذا الزخم الذي يشهده السوق.

الأوكازيون الصيفي 2023

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نسب التخفيضات المرتفعة لدى محلات الملابس المشاركة فى الاوكازيون الصيفى التي تتراوح بين 20% وتصل إلى 70%، ساهمت في اقبال المستهلكين لشراء الملابس سواء "رجالي أو حريمي بجانب لبس الأطفال".



وأشاد خالد فايد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المختصة التي ساهمت في إطلاق الأوكازيون الصيفي 2023 ومتابعة تنفيذه على الوجه الأمثل، خاصة ما يتعلق بنسب الخصم والتخفيضات التي تقدمها المحلات المختلفة والشركات المنتجة، كما أن هناك حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقة لإنجاح الأوكازيون.



وكان خالد فايد نائب رئيس الشعبة، قد كشف اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.



وأشار فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالى والحريمي والأطفال أصبح يتماشي مع نفس خطوط الموضة العالمية وشهدت هذه الصناعات تطوراً كبيرًا، الأمر الذي يجعل صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بحصيلة تصديرية كبيرة.

شعبة الملابس الجاهزة

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الصيفي يبدأ من غد، الاثنين 7 يوليو، ومستمر لمدة شهر.



وأضافت هيكل، أنه تتم متابعة التخفيضات المقدمة من المحال المختلفة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يتم التأكد من صحتها وعدم وجود أي تخفيضات وهمية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، أن استخراج التراخيص والموافقة يتم في نفس يوم التقديم عليها، معقبة: “مبياخدش وقت”، وفي حالة مواجهة المواطن أية مشكلة عليه التواصل فورًا مع الخط الساخن للوزارة.

وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة أهمية الاحتفاظ بالفاتورة بعد شراء المنتجات، معقبة: "الفاتورة هتحفظ لك حقك"، لافتة إلى أن الأوكازيون الصيفي يوجد في جميع محافظات الجمهورية وتصل التخفيضات فيه إلى 70%.

وأشارت إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل لـ 4000 محل، وهذا العدد قابل للزيادة، متابعة: “أتوقع إن العدد ده هيكون الضغف”، مشددة على أهمية وضع البائع للسعر قبل وبعد التخفيض.



وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الشعبة الأسبق، إن هناك كميات كبيرة من الملابس الصيفية ستكون متاحة ومتوفرة في الأوكازيون الصيفي لعام 2023، كما أن نسبة التخفيضات ستكون كبيرة لتحريك السوق وزيادة المبيعات.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأوكازيون الصيفي للملابس الذي بدأ منذ يوم 7 أغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر لعرض المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، والمشاركة ليست إلزامية على التجار، ولكن تستلزم المشاركة حصول المحل أو التاجر على موافقة مسبقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الوافع فى دائرتها.



وتابع: الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية بسبب التخفيضات التى توجد على السلع خاصة وأن الأوكازيون يهم الأسرة المصرية، واعتبر الداعور أن المحلات بدأت فى تنفيذ الخصومات لتنشيط المبيعات والحصول على السيولة، مؤكدا أن التجار حريصون على الأوكازيون الصيفى والشتوى لعدة أسباب منها، التخلص من البضائع المتبقية من الموسم المنتهى ووجود منتجات للملابس لا يمكن تصنيفها بأنها سلع قابلة للتخزين، وظهور موديلات أخرى

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2023 إلى 2207 محلات منهم 2125 قطاع خاص و67 قطاع عام 15 استثمارى منذ بدء العمل بالأوكازيون الصيفى وحتى الآن وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على المنتجات تتراوح من 20 %وتصل إلى 50%، لبعض المنتجات، مطالبة المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظات.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2023،فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

وكان شدد وزير التموين الدكتور على المصيلحى، على أهمية التزام الجهات المشاركة فى الأوكازيون بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنة ببيان عن الثمن الفعل قبل وبعد التخفيض خلال الشهر السابق للتصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى، كما تستمر وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية فى إصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

فترة الأوكازيون والتخفيضات

وللاستفادة من فترة الأوكازيون والتخفيضات، قدم جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح، ومنها:

1.التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

2.التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

3.طلب فاتورة الشراء حتى فى فترة العروض.

4.التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

وألزم جهاز حماية المستهلك، التجار بوضع السعر قبل وبعد التخفيضات حتى لا يقع تحت طائلة القانون، والذى حدد غرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه عقوبة المُخالفين لبنود القانون، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقانون حفاظا على حقوق المستهلكين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

