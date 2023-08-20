رئيسة وزراء الدنمارك: سنزود أوكرانييا بـ 16 مقاتلة إف 16الأمريكية

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، اليوم الأحد، أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في تصريحات لها خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدنمارك اليوم: "نأمل إرسال 6 مقاتلات من طراز إف 16 إلى أوكرانيا بحلول بداية العام المقبل كدفعة أولي".

كما أكدت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، أن الدنمارك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وقالت الخارجية الدنماركية في بيان لها: "تشمل الشروط، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف 16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".