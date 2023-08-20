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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير لبناني: مصر تستهلك "قمح" في 3 أسابيع بحجم استهلاكنا في عام

صدى البلد

أثار وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الجدل بعد تصريحاته المثيرة حول الاستهلاك المصري للقمح مقارنة باستهلاك دولة لبنان.

وقال الوزير اللبناني في أحد اللقاءات التلفزيونية، ردا على الأزمة التي يعيشها لبنان، إن ما يستهلكه لبنان في عام من القمح تستهلكه مصر في 3 أسابيع فقط!!

وتابع الوزير اللبناني، أنه إذا تعرض لبنان لأزمة في القمح فيمكن لمصر أن تحلها سريعا بقليل من القمح من مخزوناتها الكبيرة.

أثار التصريح انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين اللبنانيين والمصريين، الذين اعتبروه، تجاهلا لواقع مصر، التي تعد البلد الأكبر استيرادًا للقمح على مستوى العالم.

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