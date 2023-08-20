خاص | ما بين «التحفظ » و«النفى» .. كواليس الفحص النافي للجهالة على «المصرف المتحد»

وسط حالة من التحفظ بين الأطراف الأربعة حول الأمر ..تردد اعتزام 3 بنوك عاملة بمصر اجراءات الفحص النافى للجهالة على المصرف المتحد التابع للبنك المركزى المصرى .

وهو الخبر الذى تردد على وكالة انباء بلومبرج وسط حالة واضحة من التحفظ بين الاطراف الثلاثة المذكورة وهى بنوك المشرق والاهلى الكويتى وجريدى اجريكول بينما الطرف الرابع المصرف المتحد نفسه.

«صدى البلد» حاولت التواصل مع الأطراف الأربعة إلا أن التحفظ هو سيد الموقف بينما نفى بنك واحد الأمر تماما مؤكدا انه كلام عار من الصحة وفضل عدم ذكر اسمه .

والمقصود بالفحص النافي للجهالة هو تقييم مالي مفصل للوضع المالي الحالي في شركة أو مؤسسة ما و يتم تحليلها ويشمل قدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل القريب .

والمصرف المتحد بنك صاحب سمعة طيبة على مدار السنوات الماضية وتم انشاءه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.