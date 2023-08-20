انطلاق الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز الحسنة

انطلقت الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مركز الحسنة بشمال سيناء اليوم الأحد، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك من سن يوم وحتي 10 سنوات، وسط استعدادات مسبقة من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة للتعاون لإنجاح الحملة القومية داخل مركز ومدينة الحسنة .

المرور على المنازل

بدأت فرق التطعيم التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، بالمرور علي المنازل والمناطق والاحياء بقرى مختلفة في مركز ومدينة الحسنة، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتي 10 سنوات، حيث كان التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من منزل إلى منزل، وبالوحدات الصحية، وأمام المساجد.

هذا وقد نفذت الحملة القومية المحدودة فعاليتها اليوم بقري الجفجافة، بغداد ،المقضبة ، المنبطح مركز الحسنة، وتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة، وتم لأداء عملها داخل القرى علي اكمل وجه وسط توافد كبير من الأهالي.

وسبق ان أصدر رئيس مركز ومدينة الحسنة ، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة، ورؤساء القرى للاستعداد الكامل للمشاركة في إنجاح الحملة القومية لتحقيق الهدف المرجو منها وهو الحفاظ على صحة أطفالنا فهم مستقبل الغد



حيث تم ذلك بالإعلان عن الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برئاسة مركز ومدينة الحسنة ،وفي جميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، كما تم مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة خطة تنفيذ عمل الحملة داخل المركز والمدينة ومناشدة جميع الأسر بأهمية التطعيم ومخاطر شلل الأطفال.