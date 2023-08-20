وزيرة التضامن: المخدرات مثل الإرهاب في خطورتها على أبنائنا

أدلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بكلمة هامة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر ، لإعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تشرف اليوم في المشاركة في مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دائما ما يساعد من وقع في دائرة الادمان ، في فتح باب أمل جديد له للتعافي

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، : دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان ينشر الوعي المجتمعي بمخاطر الادمان خاصة في المناطق والفئات الأكثر عرضة لهذه الازمة ، مشيرة إلى أنه تم اطلاق البرنامج منذ عام واحد فقط واليوم نجني الثمار.

واستكملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تصريحاتها كاملة : اليوم نقوم بعمل دراسة على 4460 مدرسة ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم بدور كبير بالتعاون مع 30 ألف متطوع في ظل وجود 31 مركز تعافي من ادمان المخدرات .

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك نجاحات عديدة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مشيرةً إلى أنه يعمل وفقا لمنهج علمي سليم بإستراتيجية وخطة وطنية لتقييم نتائج الجهود .

وتوجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بخالص الثناء والتقدير لوزير التربية والتعليم لتعاونه الكبير في مختلف القضايا مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيرةً إلى انه من أبرز أوجه التعاون بين الوزارتين : الطفولة المبكرة ومشروعية التعليم تحت برنامج تكافل ، ودعم المجانية والمنح الدراسية للطلاب غير القادرين ، حصر الطلاب ذوي الاعاقة واسصدار بطاقات متكاملة لهم

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ان وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي تعملان بإهتمام بالغ لدعم منهج الاستثمار في البشر وبناء الانسان وصناعة مستقبل وامة واعية متعلمة ، مؤكدةً أن الوعي يسبق التعليم ، لان الوعي والاداراك والتعليم والتنشئة على المبادئ والمعارف والمهارات والقدرات هو ما يبني مستقبل الاجيال .

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ان من اهم القضايا المشتركة التي تجمع بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي هي قضية الادمان وتعاطي المخدرات ، مشيرةً إلى ان فريق وزارة التعليم اهتموا جدا في دعم هذه القضية بشتى الطرق .

وشددت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنها فخورة جدا بالمتطوعين والمتطوعات في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، مشيرة إلى أنهم الادوات الرئيسية وسر قوة حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، حيث يقوم هؤلاء المتطوعون كرسوا وقتهم لمدة 6 أشهر لتنفيذ البرنامج بتفاني واخلاص ، زرعوا الامل ونشروا بذور الوعي في مواجهة ظاهرة خطيرة توجه شبابنا وهي ظاهرة الادمان تعاطي المخدرات

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشكلة تعاطي المخدرات لا تقل خطورة عن مشكلة الارهاب ، فكلاهما يستهدف فكر الانسان و وعيه ، وكلاهما يعمل على هدم القوة البشرية ، وهذا من الاسباب الجذرية لصعوبة هذه المشكلة

وأخيراً .. قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه لذلك تم إعداد منظومة عمل متكاملة لحماية شبابنا من الادمان بالتعاون مع المؤسسات التي تساعد على تربية النشء منها المدارس والجامعات ، مشيرة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي له منهج إعلامي ودراسي وبحثي وميداني ، ولذا اطلقنا هذه الدراسة في 4460 مدرسة يدرس بها ما لا يقل عن 7 مليون طالب

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات

مؤتمر إعلان نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من الإدمان وتعاطي المخدرات