عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من عضو مجلس ادارة الزمالك علي رفع الحصانة

صدى البلد

علق احمد جلال ابراهيم عضو مجلس ادارة الزمالك السابق علي قرار رفع الحصانة عنه .

وكتب جلال من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فوجئت اليوم  ببعض الاصدقاء يخبروني ان احد المواقع قد تناول خبر بان جهه عملي القضائية  مجلس الدوله قد اصدرت اليوم   قرارا برفع الحصانه القضائية عني لسماع اقوالي في احد القضايا الخاصه بنادي الزمالك.     وهو الامر الذي انفيه تماما. ولم يحدث ابدا.    ولا اجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات  خاصه لانني اعمل في جهه محترمه   وان هذا الامر فضلا عن انه يمسني شخصيا الا انه للاسف  فهو يمس عملي  وهي ُجهه قضائيه محترمه جدا…..والله لو كان الامر صحيحا   لقمت انا بتاكيده.  ولكنه لم يحدث ابدا.        وللمعلومه  فان الاذن بسماع الاقوال لا يتطلب رفع الحصانه وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي   لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سوف انفذه علي الفور   لوكان الامر صحيحا. ولكن والله لم يحدث ابدا.".


قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

نقيب الصحفيين: كريم أسعد «بخير» ويعود لمنزله خلال ساعات

أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

بعد واقعة الهروب| وردة “غاوي مشاكل”.. مغامرات نجم المنتخب والرجاء المغربي لا تنتهي

اللجنة العلمية لفيروس كورونا تكشف مدى خطورة متحور EG5 | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

فيديو

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ