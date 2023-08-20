تعليق مثير من عضو مجلس ادارة الزمالك علي رفع الحصانة

علق احمد جلال ابراهيم عضو مجلس ادارة الزمالك السابق علي قرار رفع الحصانة عنه .

وكتب جلال من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" فوجئت اليوم ببعض الاصدقاء يخبروني ان احد المواقع قد تناول خبر بان جهه عملي القضائية مجلس الدوله قد اصدرت اليوم قرارا برفع الحصانه القضائية عني لسماع اقوالي في احد القضايا الخاصه بنادي الزمالك. وهو الامر الذي انفيه تماما. ولم يحدث ابدا. ولا اجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصه لانني اعمل في جهه محترمه وان هذا الامر فضلا عن انه يمسني شخصيا الا انه للاسف فهو يمس عملي وهي ُجهه قضائيه محترمه جدا…..والله لو كان الامر صحيحا لقمت انا بتاكيده. ولكنه لم يحدث ابدا. وللمعلومه فان الاذن بسماع الاقوال لا يتطلب رفع الحصانه وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سوف انفذه علي الفور لوكان الامر صحيحا. ولكن والله لم يحدث ابدا.".



قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.