لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سائق بالإدارة العامة لصرف غرب المنوفية، بالدرجة المالية الرابعة بمحافظة المنوفية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، فيما تضمنه من إحالته للمعاش .

وقالت المحكمة، إن الطاعن في غضون عام 2018- بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلفا- خالف القوانين والتعليمات، وذلك بأن فعل الآتي:

تحرش بالكاتبة بإدارة صرف غرب المنوفية، عنوة، يوم 28-5-2018، عند البوابة الخارجية للإدارة محل عملها، وهو ما يُشكل هتكا لعرضها، متعديا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها؛ مما أدى لانكشاف شعرها.

وأضافت المحكمة: وقام بدخول دورة مياه السيدات بالدور الأرضي بإدارة صرف غرب المنوفية، حال تواجد زميلته بمفردها، دون مبرر، كما دأب على التعدي على الشاكية بالألفاظ الخادشة والتحرش بها لفظيا، والبصق عليها.