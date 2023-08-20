وزيرة الثقافة ومديرة اليونسكو بالقاهرة تفتتحان "بيت التراث المصري"

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة نوريا سانز، مساء اليوم الأحد، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية "صون التراث الثقافي غير المادي" مع "اليونسكو"، وذلك بحضور الدكتورة نهلة إمام مستشارة وزيرة الثقافة للتراث غير المادي وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتضمن البرنامج الاحتفالي، افتتاح معرِض الفنانة الراحلة إكرام عمار بعنوان "رحلة العائلة المقدسة"، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة؛ لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

