عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: الحوار الوطني تطرق لكل قضايا المجتمع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، تؤكد أنه حقق أهدافه، لا سيما بعد توجيه الرئيس بإحالتها للتنفيذ، والتي تضمنت توصيات ثرية، تخص الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وقضية الوصاية على أموال القصر، وغيرها من القضايا الساخنة التي تهم المجتمع المصري.

إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها

وقال النائب: التوصيات تناسب التغيرات التي تعرض لها المجتمع المصري، وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها، وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما مضت، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وفي كل محاوره يقترب وبجرأة شديدة ونزاهة وبحضور مختلف الأطياف الوطنية والمختصين، من كل القضايا الشائكة سواء كانت في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المحور المجتمعي.

ولفت النائب عمرو القماطي إلى أن الحوار الوطني قادر على تحقيق طموحات الوطن في الحاضر، ويصيغ رؤى المستقبل.

التماسك المجتمعي الأقتصادية الام المصرية الحوار الوطني المتغيرات الاقتصادية المحور المجتمع المجتمع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ