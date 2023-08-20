محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إن الأزهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء ويوليها اهتماما كبيرا.. مشيدا بدور مؤسسة الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك خلال تفقده قطعة أرض لإنشاء كليتين جديدتين؛ لتكونا نواة لجامعة الأزهر في منطقة "السبيل" غرب مدينة العريش، بحضور أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وأحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس.

وأشار المحافظ إلي الدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأبناء شمال سيناء من خلال التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى في منطقة "السبيل" لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المحاجر.