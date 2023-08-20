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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. حملة للتبرع بالدم ضمن مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة

صدى البلد

 شهدت قرية جماجمون التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة تطوعية للتبرع بالدم، نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وتأتي هذه الحملة في إطار مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في هذا العمل الإنساني.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم  أن ذلك يأتي بتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني ومدير إدارة الطب العلاجي الدكتورة سماح جاد، ومدير إدارة بنوك الدم الدكتورة غادة عاشور، ومدير مستشفى دسوق الدكتور محمد أبو السعد، ونائب مدير المستشفى الدكتور أيمن الجرواني، ومدير بنك دم دسوق الدكتور محمد السبكي.

وأعرب المحافظ عن شكره للمتبرعين على تفاعلهم مع المبادرة، ولأهالي قرية جماجمون على حسن تعاملهم مع أعضاء الحملة، والعاملين في بنك دم دسوق على جهودهم في إنجاح هذه المبادرة .

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بجزء من دمائهم لإنقاذ أرواح المرضى والمصابين، كما اتخذت الحملة جميع الإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين من الدم.

ومن ناحية أخرى، شهدت مدينة الرياض بالمحافظة، تنظيم معرض للملابس مجاناً بمركز الرياض، لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، تحت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية المحافظ وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ عن تنظيم معرض للملابس بمركز الرياض والقرى المستفادة قريه كوم الزاوية وقرية الرغامة وقرية البحيرة قرية الضبعان وقرية المثلث وقريه السياح، وتم توزيع 3650 قطعة ملابس ليصبح عدد القطع 7050 قطعة لمعارض شهر أغسطس 2023 .

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