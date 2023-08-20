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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يهنئ الإسماعيلي لهذا السبب

صدى البلد

قدم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي وأعضاء المجلس، التهنئة لمجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخ .

وتقدم مسئولي البنك الأهلي بالتهنئة لمجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الذى نال ثقة الجمعية العمومية لقيادة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة، متمنين للنادي الإسماعيلي الصرح الرياضي العريق وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته النجاح والتوفيق في قادم المواعيد .

ومن جانب آخر، واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين.

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع كلا من سموحة وفاركو والاتحاد السكندري.

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