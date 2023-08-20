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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب وزير التعليم يعلن طلب الاتحاد الأوروبي الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية.. فيديو

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني، إن هناك مدرسة تطبيقية فى أكاديمية الفنون لتخريج الفنين الذين يعملون فى مجال المسرح والإضاءة، وهناك إقبال من الطلبة الذين لديهم مواهب عليها".

 

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لدينا مدارس تكنولوجية تطبيقية في مجالات متعددة"، والمدارس التكنولوجية التطبيقية شراكة مباشرة بين الحكومة والقطاع الخاص"

 

وأشار: "هناك إقبال كبير على المدارس التكنولوجية التطبيقية خاصة فى ظل ارتباطها بسوق العمل"، ويوجد 64 مدرسة تكنولوجية تطبيقية فى مجالات متعددة حتى الآن".

 

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفني،: "ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي طلبوا الاستعانة بخريجي المدارس التكنولوجية والمدارس الفنية المصرية".
 

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