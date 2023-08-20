فوضى في مطار ستانستد البريطاني بسبب انقطاع التيار الكهربائي

توقف مطار ستانستد عن العمل بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تأخيرات جماعية للطائرات بعد ظهر اليوم الأحد.

وتأخرت الطائرات وألغيت الحافلات من وإلى البوابات حيث اشتكى المسافرون من توقفهم في القطارات لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

كان يعتقد في الأصل أنه تم إخلاء محطة سكة حديد المطار بعد أن انطلقت صفارات الإنذار بالحريق، لكن متحدثا باسم المطار أكد أن "انقطاع التيار الكهربائي" أثر على الموقع بالكامل وكان لا بد من إعادة تشغيل الأنظمة.

على الرغم من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، فقد تأثرت جميع أنظمة المطار. وقال متحدث باسم مطار ستانستد: "إن نظام النقل العام الذي ينقل الناس من وإلى البوابات لا يزال معطلاً، ونحن ننتظر أن يبدأ ذلك العمل.

وأضاف المتحدث: تم حل المشكلة ولكن كان لها تأثير غير مباشر. إنه وقت مزدحم من العام ووقت مزدحم من اليوم، كان هناك انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق والذي أثر على جميع الأنظمة.

"لقد احتاج إلى استعادته من خلال أنظمة مختلفة في جميع أنحاء المطار. تركيزنا الآن هو استعادة الطاقة لجميع تلك المناطق التي تأثرت."

ونشرت شركة جريتر أنجليا المشغلة للسكك الحديدية على موقع تويتر قائلة إن عملية "إخلاء خاضعة للرقابة" جارية وإن القطارات غير قادرة على الحركة من وإلى المطار.

وأضافوا في بيان: "في وقت سابق اليوم، شهدنا انقطاعًا قصيرًا في التيار الكهربائي في محطتنا ومحطة القطار.

تمت استعادة الطاقة ونعمل جاهدين للحصول على جميع الأنظمة وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، ولكننا نشهد بعض الانقطاع المستمر ونعتذر للمتضررين.

وأصدرت الشركة عبر بيان، نشرته الأندبندنت، يُنصح الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم.يجب على أولئك الذين سيسافرون بالقطار إلى المطار أو منه التحقق مما إذا كانت خدمتهم تعمل قبل السفر.

لجأ الركاب المحبطون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الفوضى. قالت إيما الدوس: "ما الذي يجري؟ في انتظار 15 دقيقة للمكوك في مطار ستانستد بلا اتصال".

وكتب شخص آخر على تويتر: "انقطاع التيار الكهربائي في مطار ستانستد. طابور تسجيل وصول رايان إير هائل ومتزايد."

وصف نيك دي بوا: الفوضى المطلقة للمئات في محطة بيشوب ستورتفورد حيث تسبب انقطاع التيار الكهربائي الواضح في إلغاء القطارات المتجهة إلى مطار ستانستد.

وقال: بعض الزائرين ذوي المزاج الجيد والصبور يحاولون العودة إلى المنزل. هناك حاجة إلى مزيد من الحافلات ولا يوجد سوي عدد قليل وقليل من سيارات الأجرة.