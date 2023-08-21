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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الحل لنزول أسعار السيارات هو فتح باب استيراد المستعمل

ارشيفية
ارشيفية

علق محمد شتا، خبير السيارات على المعارض و التوكيلات التي تعرض السيارات بالدولار الأمريكي وليست بالجنيه، قائلا: "هي محاولة من الدولة و الحكومة لدخول الدولار الغير رسمي الموجود داخل أو خارج مصر، في الاقتصاد الرسمي".

وأوضح محمد شتا، خلال مداخلته ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن أسعار السيارات التي تقوم التوكيلات ببيعها بالدولار أغلى من السيارات بدول الخليج و أوروبا بنسبة من 10 إلى 30 %، لافتا إلى أنه طلب قبل ذلك من الحكومة أن تفتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة.

الحل لنزول الأسعار لمعدلها الطبيعي

وأضاف، " بأي منطق العربية تتباع في مصر بـ 7 مليون جنيه كسعر رسمي"، موضحا أن الحكومة المصرية سمحت للمصريين المغتربين بالخارج لشراء السيارات من المنطقة الحُرة مباشرة، مؤكدا أن الحل الوحيد لتقليل الضغط على الدولار و نزول الأسعار إلى معدلها الطبيعي و المنطقي، هو فتح الاستيراد تدريجيا للسيارات المستعملة.

السيارات الدولار الأمريكى أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة التوكيلات

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